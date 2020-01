Esta jornada tem um dérbi dos antigos, um clássico de tempos idos e um dos novos tempos. E há contas por ajustar

O Benfica abre hoje a 19.ª jornada da I Liga de futebol, num jogo em que recebe o Belenenses SAD (19:00) e tentará manter a distância para o FC Porto, a uma semana de visitar o Dragão.

As ‘águias’ têm mais sete pontos na liderança e recebem o Belenenses SAD, emblema que na última época ‘roubou’ pontos no Estádio da Luz (2-2), os primeiros cedidos por Bruno Lage na Liga, que esta época também perdeu com o FC Porto em casa.

Esta temporada não tem sido boa para o Belenenses SAD, 15.º, que viu chegar já em janeiro Petit ao comando, o terceiro treinador depois de Silas, despedido à quarta jornada, e Pedro Ribeiro, à 17.ª ronda.

O jogo na Luz, com início às 19:00, antecede a receção do Benfica na terça-feira ao Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, e a visita em 08 de janeiro ao FC Porto, num jogo muito importante para a candidatura de ambos ao título.

Também hoje, às 21:15, o Famalicão, que é quarto classificado e equipa sensação no campeonato, em ano de subida, visita o Rio Ave (sexto), num momento em que está a um ponto do Sporting, protagonista no domingo com o Braga do ‘jogo grande’ da ronda.

Os ‘leões’, já sem o capitão Bruno Fernandes, transferido para o Manchester United, têm teste de alto risco em casa do Sporting de Braga (5.º), moralizado pelos recentes resultados, entre os quais a conquista da Taça da Liga.

No sábado, o FC Porto (2.º) visita o Vitória de Setúbal (8.º), num momento de aparente ‘crise’ no Dragão – que motivou críticas para dentro do técnico Sérgio Conceição -, após a derrota na final da Taça da Liga e o atraso pontual para o Benfica.

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 31 jan:

Benfica – Belenenses SAD, 19:00.

Rio Ave – Famalicão, 21:15.

- Sábado, 01 fev:

Portimonense – Tondela, 15:30.

Vitória de Setúbal – FC Porto, 18:00.

Santa Clara – Paços de Ferreira, 20:30.

- Domingo, 02 fev:

Marítimo – Desportivo das Aves, 15:00.

Gil Vicente – Moreirense, 15:00.

Sporting de Braga – Sporting, 17:30.

Boavista – Vitória de Guimarães, 20:00.