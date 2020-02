Vitória antes do clássico da (des)união

Tão inegável como a evidente melhoria do Vitória de Setúbal depois da entrada de Julio Velázquez - em sete jogos na Liga, quatro vitórias, um empate e uma derrota, que significam um honroso 8º lugar - era o favoritismo do FC Porto para o embate deste sábado à noite, no Bonfim.

Não só porque o Vitória não vence os portistas desde 1988/89 (!), mas porque, assim que a bola começou a rolar, o 4-3-3 de Sérgio Conceição, com Marchesín, Manafá, Mbemba, Marcano, Alex Telles, Corona, Uribe, Sérgio Oliveira, Díaz, Otávio e Soares (entraram Otávio e Díaz para os lugares de Marega e Baró), rapidamente começou a massacrar o anfitrião, de forma dominadora.

A bola raramente saiu das redondezas da baliza de Makaridze - acompanhado por Jubal, Artur Jorge, Pirri, Sílvio, Semedo, Éber Bessa, Carlinhos, Zequinha, Guedes e Mansilha - na primeira meia-hora do jogo, com o golo apenas a ser adiado por manifesta infelicidade dos visitantes, apesar das tentativas de Corona e Soares.

Só aos 38 minutos, ainda o Vitória não tinha efetuado qualquer remate à baliza de Marchesin, surgiu então o golo: na sequência de um livre lateral, a bola acaba por cair à entrada da área e Corona aparece a rematar de forma certeira, depois de uma paragem de peito soberba.

A justiça do golo era indesmentível e, ainda antes do intervalo, Sérgio Oliveira, com um passe fantástico para as costas da defesa sadina, descobriu Alex Telles, que se isolou e fez o 2-0 que tranquilizava os portistas.

Se a 1ª parte foi de sentido único, na 2ª parte o cenário parecia manter-se: logo aos 48 minutos, Soares aproveitou um corte defeituoso para roubar a bola, na cara de Makaridze, e fazer o 3-0.

Com o jogo mais do que resolvido, o Vitória conseguiu, finalmente, incomodar Marchesin, já depois de Sérgio Conceição colocar Corona, Soares e Telles a descansar para o dérbi, por troca com Baró, Zé Luís e Vítor Ferreira.

Nos últimos minutos, Carlinhos rematou ao lado da baliza; Sílvio, num cruzamento que foi remate, obrigou Marchesin a esticar-se; e novamente Carlinhos com um remate forte de fora da área obrigou o guardião portista a uma grande defesa.

Mas, mesmo a fechar o jogo, até foi o FC Porto, que ia gerindo o jogo sem grande pressa, a marcar, já depois de Otávio ter acertado na trave: Luis Díaz recebeu a bola na esquerda, fletiu para o meio e rematou para o 4-0 final.

O FC Porto repetiu assim o resultado da 1ª volta frente ao Vitória de Setúbal, mantendo os sete pontos de distância para o líder Benfica, antes de uma semana decisiva: o clássico no Dragão, que tanto pode unir como dividir, está marcado para 8 de fevereiro.