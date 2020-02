No Bruno, no party

A culpa não é, obviamente, dele, mas a importância que Bruno Fernandes teve (tem?) no Sporting não acaba, nem com o Manchester United à mistura.

Prova disso é que, antes do Sporting de Braga-Sporting, mais uma vez, só se falava de Bruno: primeiro, nas conferências de imprensa de antevisão de Silas e de Amorim, porque este seria o primeiro jogo sem aquele que foi, indiscutivelmente, o melhor jogador sportinguista dos últimos anos; depois, porque, na bancada do Municipal de Braga, num camarote de acesso restrito, ele lá estava sentado, vindo diretamente de Manchester, onde se estreou no sábado na Premier League.

Com Bruno Fernandes na bancada, Silas viu-se forçado a reformular o meio-campo - bom, e o ataque e a defesa... Não só o Sporting não teve qualquer reforço do plantel após a saída da capitão para Manchester como o treinador ainda teve de lidar com a lesão de Luiz Phellype, de fora até ao final da época, e Mathieu, lesionado para o jogo deste fim de semana.

Assim sendo, Neto, Eduardo e Sporar ocuparam as vagas deixadas em aberto (o onze: Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Borja, Wendel, Battaglia, Eduardo, Camacho, Acuña e Sporar), mas o Sporting, esta noite com três defesas atrás, nunca foi, bom, um "grande".

Pobre em ideias, a equipa de Silas teve muitas dificuldades em construir ataques e ocasiões de golo, apesar da boa vontade de Sporar no ataque - este sim, parece ser um reforço a sério para o Sporting, e até esteve perto de marcar.

Do outro lado do campo, pelo contrário, Matheus, Bruno Viana, David Carmo, Wallace, Esgaio, Fransérgio, André Horta, Sequeira, Ricardo Horta, Paulinho e Galeno criaram muitos problemas aos adversários, pressionando alto a construção do Sporting - e impedindo-a de forma efetiva - e assumindo o controlo do jogo desde cedo.

Apesar do equilíbrio verificado na 1ª parte, havia mais Braga, tendência que se foi confirmando na 2ª parte... até entrar um trunfo.

Ao contrário de Silas, que ficou sem Bruno, Rúben Amorim ainda tem no plantel o craque que o Barcelona comprou e protegeu por €500 milhões: Trincão. Foi o jovem português a entrar e a resolver, aos 76 minutos, começando e finalizando uma jogada que ainda foi salva em cima da linha de golo por Neto, após remate de Galeno, mas, na recarga, Trincão não falhou.

A vantagem bracarense, na verdade, não surpreendia ninguém, mesmo que o Sporting tenha aproveitado os últimos minutos para acossar a baliza de Matheus de forma mais veemente, já com Coates lá na frente. Jovane, que entrou na segunda parte, assim como Vietto, ainda esteve perto do empate, mas a bola acabou por não entrar.

Assim sendo, Rúben Amorim somou a sétima vitória consecutiva depois de entrar no Sporting de Braga e a equipa já subiu, com 33 pontos, ao 3º lugar da Liga, que era precisamente ocupado... pelo Sporting.

E o Sporting, agora em 5º lugar, com 32 pontos, também atrás do Famalicão, parece afundar-se cada vez mais. Sem Bruno e sem rumo.