João Pedro Sousa: "Prometemos que vínhamos aqui jogar para ganhar. Claramente, vamos jogar para chegar à final"

A análise ao jogo

"Foi um bom jogo de duas equipas portuguesas. Isso é que temos de realçar. Foi uma primeira parte algo tática, com duas equipas com boas estruturas, mas depois começámos a controlar o jogo, por momentos até dominar, entrando em zonas que pretendíamos para tentar finalizar.

Com uma boa organização ofensiva, através do que somos e da nossa identidade, conseguimos empatar a partida. Continuámos a ser perigosos, fizemos o segundo golo a aproveitar o desequilíbrio do Benfica, numa transição. Depois, foi a habitual pressão do Benfica, neste estádio, mas, mesmo assim, conseguimos controlar as combinações nos corredores onde o Benfica é extremamente forte.

No primeiro golo, conseguimos descobrir o Pedro Gonçalves entrelinhas e, depois, com um movimento de rutura, conseguimos finalizar. Os nossos médios foram fortes na profundidade, ganhámos as costas da defensiva contrária e tirámos vários cruzamentos perigosos.

E com dois lances um pouco infelizes da nossa parte, sofremos o empate e o 3-2. Num canto aberto, o Benfica ataca muito a bola na naquela zona. Prometemos que vínhamos aqui jogar para ganhar, não conseguimos, mas, claramente, vamos jogar para chegar à final."

A segunda mão em Famalicão

Temos de recuperar, com um jogo extremamente complicado para a Liga, no sábado, vamos disputá-lo e tentar ganhá-lo para depois irmos com todas as forças para tentar passar à final."