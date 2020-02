Presidente da Relação de Lisboa: “Não recebi convite do Benfica, não vou ao estádio desde os anos 70. Nessa lista há juízes falecidos”

Depois de António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça desmentir ter recebido qualquer convite por parte do Benfica para ver jogos de futebol no Estádio da Luz, é a vez de Orlando Nascimento, presidente da Relação de Lisboa,negar qualquer envolvimento com o clube encarnado: "Não recebi qualquer convite para jogos de futebol do Benfica ou de qualquer outro clube", garante o magistrado, que é um dos 44 citados numa lista com vários nomes de juízes supostamente convidados pelo Benfica para assistir a jogos de futebol. "A última vez que fui ao futebol foi nos anos 70, um jogo de juniores, e como havia pancada nunca mais voltei".

O desembargador garante ainda que Nascimento Adriano, desembargador que rejeitou recentemente um recurso de Rui Pinto para anular a medida de prisão preventiva e cujo nome também consta da referida lista, "não recebeu, nem aceitou qualquer convite do Benfica". "Não é homem de futebóis", garante Orlando Nascimento. "Há juízes que estão nessa lista e já morreram, outros estão jubilados há mais de dez anos, esse documento só descredibiliza o combate à corrupção e quem se diz preocupar com ele".

Antero Luís, juiz e atual secretário de Estado da justiça, também consta do rol de nomes, mas não quer falar do assunto: "Sobre esse assunto, não tenho qualquer comentário a fazer". Cid Geraldo, também da Relação de Lisboa, já fói sócio do Benfica e diz que foi nessa qualidade que foi à Luz da última vez: "Fui ver um jogo com o Porto que o Benfica perdeu 5-0. há muitos anos, mas fui eu quem pagou o bilhete. E até deixei de ser sócio".

Ana Gomes, ex-deputada do PS, disse esta semana na SIC que "circula por aí, por exemplo, uma lista, que até hoje não vi ser desmentida por ninguém, de 44 juízes portugueses que recebiam bilhetes grátis do Benfica. Grátis, entre aspas. Essa lista tem um membro do atual governo que até fez parte de um coletivo, que determinou a prisão preventiva de Rui Pinto [Antero Luís], tem o próprio presidente do supremo Tribunal de justiça, (António Piçarra) que é também presidente do conselho superior da magistratura. Que sinal se dá aos jovens juízes, que querem fazer com correção e competência o seu trabalho, se há a suspeita de haver este tipo de relação promiscua?". Para a ex-eurodepatada, "nenhum destes 44 juízes, se não desmentirem e se demarcarem dessa lista" pode "integrar, por exemplo, o coletivo que venha a julgar Rui Pinto, ou a julgar, por exemplo, as questões relacionadas com os ‘Luanda Leaks’ que, como hoje sabemos, são produto das revelações de Rui Pinto".