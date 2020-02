Guia para entender o clássico: o fator Marega, o corredor central com Taarabt e os espaços a explorar

FC Porto sem Marega? As vantagens e desvantagens

Apesar de ter apenas sete golos marcados nos 27 jogos já disputados esta época, e de pouco ou nada acrescentar em fases de criação, Marega tem merecido quase sempre a confiança de Sérgio Conceição. Ainda assim, no último jogo do FC Porto para o campeonato (vitória por 4-0 em Setúbal), o avançado maliano nem sequer saiu do banco, pelo que a sua titularidade no clássico está longe de ser um dado adquirido. Importa portanto perceber, o que ganha e o que perde o FC Porto caso Marega não seja titular.

Vantagens

Se a ideia de Sérgio Conceição for a mesma que em Setúbal, onde, em vez do 4-4-2 habitual com Marega e Soares, optou por um 4-2-3-1 com Corona nas costas do ponta de lança, o FC Porto ganhará mais qualidade e criatividade no espaço entre linhas, ficando à responsabilidade do coletivo tirar partido da mesma. O mexicano procurará movimentar-se mais vezes em apoio, nas costas dos médios do Benfica, ao contrário de Marega, que apenas procura os movimentos em profundidade.

No terceiro golo contra o Vitória, um pequeno exemplo, num lance onde Corona, em vez de procurar a profundidade, serviu de apoio frontal ao portador da bola, no espaço entre os médios e os defesas adversários.

Esta alteração poderá permitir ao FC Porto ligar melhor o seu processo ofensivo, principalmente pelo corredor central, e acima de tudo, tornar os azuis e brancos uma equipa mais criteriosa a atacar, ao contrário do que sucede quando saltam etapas da construção, com o objetivo de servir os movimentos de profundidade de Marega.

Desvantagens

Sem Marega, o FC Porto perde a sua principal referência no ataque à profundidade. Contra um adversário que atuará num bloco médio, e que tem apresentado muitos problemas no controlo do espaço nas costas da sua linha defensiva, a sua ausência poderá ser uma desvantagem em termos ofensivos, uma vez que o FC Porto de Sérgio Conceição é uma equipa muito direcionada para um futebol mais vertical, principalmente quando o adversário pressiona mais alto.

Ainda assim, estas desvantagens podem ser mais facilmente resolvidas, isto porque tanto Soares, como Otávio ou Luis Díaz, podem procurar movimentos de ataque à profundidade e criar dificuldades à linha defensiva do Benfica nesse momento específico do jogo.

Benfica com Taarabt e sem Gabriel

Com a lesão de Gabriel, a titularidade de Taarabt é praticamente certa. Apesar de ser apenas um jogador, e do Benfica ter vários outros que podem desequilibrar em termos ofensivos, a sua inclusão no meio campo encarnado, está muito relacionada com a maneira como o Benfica chega às zonas de criação.

Com Taarabt na posição “8”, o Benfica é uma equipa mais capaz de jogar pelo corredor central. O agora médio marroquino é o jogador que mais capacidade tem para resistir à pressão adversária e que mais vezes procura, com qualidade, realizar passes verticais para o espaço entre a linha defensiva e a linha média, que muitas vezes servem para atrair mais adversários para essa zona e abrir espaço no corredor lateral. É também fundamental a quebrar linhas em condução.

A ausência de Gabriel não retira ao Benfica capacidade de jogar pelo corredor central, mas poderá significar maiores dificuldades para explorar a profundidade e largura do lado contrário à zona da bola, que é feita com base nos passes longos e em diagonal do médio brasileiro, onde depois de a bola entrar no corredor lateral, o Benfica procura ligar por zonas interiores.

Espaço a explorar

São as duas defesas menos batidas do campeonato, mas nem por isso deixam de ter pontos fracos que podem ser explorados. O espaço entre linhas tem sido um deles, principalmente em lances onde os adversários demonstram mais paciência na construção - quem tiver mais critério na saída para o ataque, pode encontrar e criar melhor esse espaço.

Seja porque os médios demoram a bascular, ou porque pressionam mais alto e deixam muito espaço, sem cobertura, nas suas costas, FC Porto e Benfica tem permitido aos seus adversários algumas facilidades em jogar entre linhas.

Exemplos no FC Porto:

Exemplos no Benfica:

Cuidados a ter

No FC Porto, o médio-ala e o médio-centro do lado da bola, terão de ser muito solidários com o defesa lateral, de modo a condicionarem as combinações que o Benfica tanto gosta de fazer, principalmente pelo corredor lateral direito, onde André Almeida, Chiquinho/Rafa e Pizzi aparecem muito próximos uns dos outros.

No Benfica, terá de haver a preocupação com os cruzamentos do FC Porto quando a bola entra na cobertura. A linha defensiva, que sobe após o passe para trás, terá de reagir rapidamente e o portador da bola terá de ser pressionado para não cruzar à vontade.

Quem é quem e o papel que poderão ter

Num clássico onde todos os detalhes poderão ter um papel decisivo nas contas finais do campeonato, temos obrigatoriamente de olhar para o lado individual, e tanto de um lado como do outro, haverá muitos jogadores que podem desequilibrar o jogo a favor da sua equipa.

No FC Porto

Uribe. Foi contrato para a posição “8”, mas é como médio defensivo que parece sentir-se mais confortável em campo, e onde tem demonstrado mais preponderância no momento ofensivo. Atualmente, o FC Porto só tem a ganhar se jogar com Uribe em vez de Danilo, tanto no momento ofensivo – o médio colombiano, apesar de por vezes abusar nos passes longos, tem demonstrado qualidade na construção –, como no momento defensivo, onde tem revelado muita disponibilidade física e boa ocupação dos espaços. No clássico terá também um papel fundamental nos momentos de transição defensiva, perante um Benfica sempre muito perigoso quando sai em transição ofensiva.

Corona. Já jogou a lateral, a extremo, e no clássico poderá surgir como médio ofensivo, percorrendo o espaço entre os defesas e os médios do Benfica. A qualidade que oferece nessa zona, mesmo quando é pressionado, pode permitir ao FC Porto ligar com mais qualidade o seu ataque posicional, e não ficar tão dependente dos movimentos de ataque à profundidade. As trocas posicionais com Otávio poderão também ser uma constante, de modo a baralhar a organização defensiva do Benfica.

Luis Díaz. Atuará como extremo esquerdo, e os seus movimentos de fora para dentro, com bola, bem como a qualidade no 1x1 ofensivo, serão certamente muito solicitados e umas das principais armas ofensivas do FC Porto. Com a previsível titularidade de Corona no corredor central, é de esperar que Luis Diaz apareça mais vezes aberto no corredor esquerdo, deixando para Corona e Otávio a ocupação do espaço entre a linha defensiva e a linha média do Benfica.

No Benfica

Grimaldo. É o defesa do Benfica que melhor ataca, e o que mais desequilíbrios cria, principalmente porque tem uma grande capacidade para resistir à pressão adversária. Em zonas mais recuadas, ou sai em condução – por dentro ou por fora, ou associa-se para progredir. No último terço é o defesa mais criativo, pelo que não se limita apenas a cruzar e procura muitas vezes ligar por dentro. Contra um FC Porto que tem revelado algumas dificuldades a defender as combinações adversárias nos corredores laterais, a qualidade ofensiva que Grimaldo oferece pode ser um foco de desequilíbrio.

Adel Taarabt. É o cérebro da construção do Benfica. Será ele o principal responsável por ligar a fase de construção com a de criação, principalmente através do passe vertical. Num clássico que se espera intenso e forte nos duelos, ter um médio com a sua capacidade de sair a jogar, mesmo nos momentos em que é mais pressionado, pode revelar-se decisivo na criação de desequilíbrios ofensivos.

Rafa. Se for titular, será no corredor central, atrás do ponta de lança Carlos Vinícius. Aí, aproveitará todo o espaço que tiver, para enquadrar e conduzir em direção à linha defensiva do FC Porto, chamando a si os adversários e libertando espaço para os seus colegas. A sua capacidade de percorrer metros em condução, pode também ser determinante nos momentos de transição ofensiva. No último terço, os seus movimentos de ataque à profundidade, no espaço entre lateral e central do FC Porto, bem como os momentos em que aparece à entrada da área para finalizar, poderão causar muitos desequilíbrios.