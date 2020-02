Carlos Carvalhal: "O Sporting esteve sempre em sobressalto"

Frustração

“Estou frustrado porque fizemos um excelente jogo, muito bem conseguido. Marcámos cedo, o jogo proporcionou-se mais para um dos nossos pontos fortes, que são as transições rápidas, trabalhámos bem as transições rápidas e sentimo-nos confortáveis. Sempre que ganhávamos a bola causávamos problemas, o Sporting esteve sempre em sobressalto, apesar de muitas vezes estar com a bola no seu meio-campo ofensivo”

Golo do Sporting

“Não há sentimento de injustiça, a justiça é para quem faz golos. Fizemos um e o Sporting um. Ficámos com o sentimento claro de que podíamos e devíamos ter ganho o jogo. Mas não podemos sofrer um golo quando estamos em superioridade numérica e em igualdade numérica na nossa zona defensiva. O Sporting fez pela vida, juntou-se e acabou por conseguir um ponto. Trabalharam muito para isso, mas penso que houve uma dose de felicidade. Mas isso faz parte do jogo"