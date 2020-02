O miúdo fica no onze e o regresso de Weigl

O líder do campeonato recebe o Sp.Braga, 4.º classificado e que ainda não sabe o que é perder com Rúben Amorim ao leme. As duas equipas estão perto da máxima força para o jogo de maior cartaz desta 21.ª liga. A única surpresa será a continuidade de Tomás Tavares no onze do Benfica. Weigl está de regresso ao onze após o jogo da Taça frente ao Famalicão.

Onze do Benfica: Vlachodimos: Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Weigl, Taarabt e Franco Cervi; Rafa e Vinícius.

Onze do Braga: Mateus; Wallace, Raúl Silva e David Carmo; Esgaio, Fransérgio, Palhinha e Sequeira; Ricardo Horta, Galeno e Paulinho.

Siga o encontro a partir das 18h, aqui na Tribuna.