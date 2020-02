Marques Mendes e o caso Marega: “As autoridades deviam analisar as câmaras, detetar os infratores e atuar de forma exemplar”

“Mais importante do que o Vitoria ser penalizado, as autoridades deviam ir analisar as câmaras, detetar os infratores e atuar de forma exemplar.” No seu habitual espaço de comentário no Jornal da Noite, da SIC, Marques Mendes defendeu que os adeptos minhotos que entuaram cânticos racistas contra o futebolista Marega “têm de ser imediatamente interditatos de entrar nos estádios de futebol”.

O comentador, que escolheu o tema quente do futebol nacional para abrir o comentário deste domingo, considera que “é bom que acabe o clima de condescendência” que se tem vivido no meio. “Tem de haver tolerância zero”, frisou. “Marega tem toda a razão. É tempo de as autoridades agirem com rapidez e eficácia. Em Inglaterra isto seria exemplar...”