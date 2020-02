Zé Luís mais feliz

Zé Luís será titular no jogo da 21.ª jornada frente ao V. Guimarães, que em caso de vitória coloca os dragões a apenas 1 ponto do Benfica no topo da tabela. Corona joga na lateral-direita e Luis Díaz será titular na frente.

Onze do V. Guimarães: Douglas, Sacko, Pedro Henrique, Venâncio e Florent; Pêpê, André André e Lucas Evangelista; Marcus Edwards, Ola John e Bruno Duarte.

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Marcano e Alex Telles; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Marega e Zé Luís.

Siga o encontro aqui, na Tribuna, a partir das 17h30.