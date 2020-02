Árbitro Luís Godinho escreveu o que toda a gente ouviu: Marega foi alvo de insultos racistas

O árbitro Luís Godinho, sabe a Tribuna Expresso, escreveu no relatório enviado à Liga o que toda a gente presenciou no estádio do Vitória Sport Clube: Marega foi insistentemente insultado por alguns adeptos locais.

O juiz da partida, numa primeira instância, não se terá apercebido do que se estava a passar, mas, aquando de uma marcação de um canto, tomou conta dos apupos e dos sons imitando macacos provenientes da bancada, transmitindo imediatamente essas informações ao delegado ao jogo. Nesse momento, ter-lhe à comunicado que o jogo teria de ser interrompido, mas posteriormente foi apanhado no turbilhão de acontecimentos que se sucederam: Marega a pedir para sair e a ser agarrado pelos companheiros, Marega finalmente a ser substituído por Sérgio Conceição. O encontro esteve parado durante cinco minutos.

Tudo isto aconteceu ao minuto 71, quando o FC Porto vencia o Vitória por 2-1, com o golo da vantagem a ser marcado precisamente pelo atleta maliano.