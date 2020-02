Marega: “Senti-me como uma merda. Foi uma grande humilhação para mim, tocou-me muito”

Como está Marega?

"Já estive melhor, é muito difícil. Senti-me, verdadeiramente, como uma merda. Foi uma grande humilhação para mim, tocou-me muito. Recebi muitas mensagens de apoio, de todo o lado, que me deram uma força incrível. Agradeço, desde já, a todas essas pessoas".

O que aconteceu no relvado

"Os meus companheiros de equipa, ao início, não compreenderam a minha reação. Acho que ficaram chocados quando me viram a abandonar o campo. A primeira reação foi tentarem acalmar-me. Já me conhecem muito bem desde que estou no FC Porto. Foi muito duro. Disseram para me acalmar, mas disse-lhes que não ia continuar a jogar ali."

Os adeptos do Vitória

"O que me choca mais é que, sinceramente, nunca imaginei que isto pudesse acontecer em Guimarães. Sempre respeitei o clube e os adeptos. Passei a época de 2014/15 com eles. Fomos à final da Taça de Portugal, qualificámo-nos para a Liga Europa e foi a melhor época da história do clube. Dei tudo pelo clube e sempre os respeitei totalmente. O que aconteceu chocou-me, porque sempre pensei que este clube tem bons princípios."

A reação do presidente do Vitória

"Tenho pena, não conheço, de todo, este presidente, mas penso que está a fazer de tudo para colocar os adeptos do seu lado. Mas, se marco um golo, porque olham para a cor da minha pele?"

Como reagiu Sérgio Conceição?

"Teve a reação que esperava dele. Está do meu lado. O treinador fez tudo para me acalmar."

O que gostaria que tivesse acontecido?

"É certo que o jogo deveria ter sido interrompido. Esperava que tivesse havido uma reação forte da parte dos árbitros, espero que haja um gesto forte da parte da Liga."