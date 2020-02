Marega e o insuportável racismo habitual

O racismo habitual é isso mesmo: habitual. Não tem nada de mal. Não é para levar a sério. E é suposto que as suas vítimas vivam com ele todos os dias, no seu quotidiano, com um silêncio bem disposto. Como as mulheres sérias não têm ouvidos, o que quer dizer que devem ouvir sem reação todas as boçalidades, os negros íntegros não têm suscetibilidades. Podem ser comparados com macacos, insultados, rebaixados. A vida inteira. Sempre com um sorriso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.