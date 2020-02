Alex Telles e a angústia do goleador antes do penálti

Desta vez, vamos tentar algo diferente, começando com algumas notas soltas sobre o FC Porto - Portimonense para enfim seguir para a verdadeira história do jogo. Façam-me este favor:

— Dener, Jackson, Lucas Fernandes e Tabata (este acima dos outros) são o exemplo perfeito de como o futebol não é apenas o somatório de partes individuais. Se fosse, o Portimonense estaria confortável, e não a contar pontinhos para tentar salvar a pele na Liga;

— Mbemba é, à falta de adjetivo mais simpático, limitado para uma equipa como o FC Porto e foram alguns os lances em que atrapalhou o que parecia simples, com cortes atabalhoados e passes de risco evitáveis;

— O FC Porto - Portimonense não foi o que popularmente se diz de um jogo com duas partes distintas, porque isso supõe uma divisão ao meio. Se houve diferenças neste encontro enfadonho, a servir os interesses do competente Portimonense, foi a partir do momento em que Uribe saiu e Nakajima entrou, aos 64’. O japonês trouxe jogo interior, coragem, iniciativa, criatividade, drible e irreverência, arrancando faltas e cartões amarelos (dois) e arrastando marcações;

— Ainda assim, houve algumas oportunidades de golo antes do lance decisivo, que aconteceria ao minuto 87’ [está na nota seguinte]. Na primeira-parte, estas foram de Corona (14’), Soares (33’ e 36’), mas também de Jackson (39’ e 45’, um penálti chutado para o céu). Na segunda-parte, Tabata chutou ao lado (48’), Díaz falhou ao segundo poste (71’) e Marega fez um chapéu larguíssimo (77’).

— Dito isto, houve um golaço de Alex Telles, que, na sequência de um canto batido pelo chão, recebeu um passe de Marcano e disparou com violência e pontaria para a baliza de Gonda. Sucedeu quando o empate parecia o desfecho inevitável para o jogo que se encaminhava nervosamente para o fim.

— Conclusões: o FC Porto jogou pouco, mas somou os três pontos e ultrapassou o Benfica à condição [joga segunda-feira, com o Gil Vicente, em Barcelos]. O Portimonense 5x4x1 de Paulo Sérgio é mais prático do que o de António Folha e isso pode ser exatamente o que os algarvios precisam nesta fase da vida - trancar a porta e aproveitar o talento lá à frente.

Agora, Jackson Martínez. Não foi a primeira vez que o colombiano reencontrou o clube que lhe deu glória, mas tenho a impressão de que poderá ter sido a última que o fez. Os sinais do declínio são evidentes: Jackson não anda, coxeia, corre sempre como se tivesse acabado de levar uma pancada no pé e estivesse a sacudir o tornozelo para aliviar a dor que não cessa e limita. O outrora poderoso e intenso ponta-de-lança que substituiu o insubstituível Falcão mantém quase tudo o que os goleadores singulares têm, menos a saúde: o instinto, o timing na desmarcação, a proteção à bola que ajeita com o jeitinho dos abençoados. Ao minuto 20’, enganou três adversários com igual número de toques; fê-lo à frente da grande área do Portimonense, deixou a bola jogável para o colega e começou a subir no terreno - manco e sem poder sprintar.

Vê-lo arrastar-se assim é esmagador, sabendo-se o que ele sofre diariamente por não poder treinar integralmente, nem conseguir ter uma noite de sono seguida sem as dores que o acordam rigorosamente a todas as quatro de cada madrugada. Sim, o homem bateu muito mal uma grande penalidade e isto sucedeu no seu antigo estádio, diante de adeptos que o aplaudiram na substituição. Mas a verdade é que Jackson já falhara outros sete durante a carreira - e quatro deles quando jogava pelo FC Porto, um deles ao Sporting, em 2014-15.

Não será este momento a definir o fim da sua carreira.