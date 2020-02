Daniel Ramos: “Fomos organizados, mas pouco atrevidos e pouco agressivos”

Poucos atrevidos

“O desfecho não nos agrada, porque a nossa intenção era pontuar apesar do grau de dificuldade do jogo e do adversário. Em relação ao jogo, não foi uma boa primeira parte. Fomos organizados, mas pouco atrevidos e pouco agressivos. Na primeira situação de bola parada sofremos o golo; o SCP fez o 1-0 e sentiu-se mais confortável; depois, o 2-0, antes do intervalo, retirou-nos a ideia que tínhamos, que era ficar o mais próximo possível do marcador até final da primeira parte. Na segunda-parte quisemos subir mais, arriscar mais, e à medida que o jogo foi acontecendo, estivemos próximos de marcar. Se tivesse acontecido… Parabéns ao Sporting”.

A posse de bola

“Em muitos jogos, a equipa que tem mais bola é a que perde [Sporting chegou a ter 72% de posse]. Não é por aí. O que interessa é o que se faz com ela e o pouco que se concede. Demos um bocadinho mais de metros do que aquilo que eu queria, na primeira-parte, mas na segunda-parte a coisa melhorou.