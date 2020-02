Toni Martínez falhou um penálti e está a ser ameaçado por acharem que foi de propósito

Toni Martínez esteve 98 minutos a jogar contra o Paços de Ferreira e os últimos tiveram-no no olho do furacão do jogo. Aos 90', arrancou na perseguição de um passe a que o guarda-redes adversário também acorreu, o espanhol chegou primeiro à bola, fintou o corpo atrasado e rematou para a baliza não guardada. O Famalicão reduzia para 2-1.

Ainda havia tempo, a equipa carregou, insistiu nos longos minutos de compensação que foram dados e, mesmo nos derradeiros segundos, ouviu-se um apito para assinalar penálti. O Famalicão tinha oportunidade para sair de Paços de Ferreira com um ponto.

O avançado assumiu a tarefa, bateu na bola, Ricardo Ribeiro agarrou-a e o jogo terminou, imediatamente. O Famalicão acabava o domingo a perder - e seria o início de algo que lhe inundou as redes sociais.

Toni Martínez recebeu várias ameaças no Twitter, acusando-o de ter falhado o penálti propositadamente, por alegadamente estar envolvido em apostas desportivas. O espanhol, de 22 anos, resolveu reagir na mesma plataforma, escrevendo: "Depois de me tocar viver uma situação agridoce no jogo, queria compartilhar uma coisa. Não sou uma pessoa polémica e gosto de estar sempre focado no futebol, mas não posso permitir que se ultrapassem alguns limites. Estou a receber algumas ameaças devido a apostas desportivas. Creio que ultrapassam os limites e fazem 'culpado' de uma situação que não depende de mim. Antes de tudo, respeito".

A mensagem, entretanto, foi apagada da sua conta oficial. O Famalicão, para já, não quis reagir ao incidente.