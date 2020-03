Quem com ferro mais ou menos mata, com mais ou menos ferro morre

Disse João Henriques que o FC Porto marcava em todos os jogos que jogava, dado indesmentível ao qual acresce outro não menos importante: o FC Porto é mesmo o único que marca em todos os jogos que joga na Liga.

Ora, para o treinador do Santa Clara isso traduzia-se na imprescindibilidade de fazer um golinho se quisesse chegar ao ponto; para Sérgio Conceição era um descanso, porque o seu FCP iria pôr uma na baliza de Marco de qualquer forma.

Talvez de “qualquer forma” não seja a expressão a usar, por isso troquemo-la por “qualquer jogador”, pois adequa-se melhor à equipa que chegou aos Açores com 47 golos marcados (menos três do que o Benfica), sem o goleador que todas as equipas grandes costumam ter.

Alex Telles, com oito golos (e cinco assistências), é a aproximação possível à ideia mística do bombardeiro, pelo que este FC Porto é realmente estranho. A boa notícia para o brasileiro é que, depois do Santa Clara 0-2 FC Porto, Telles continuará a ser o rei, apesar de ter falhado um penálti (70’), quando o jogo estava 0-1.

O autor foi o defesa-direito Manafá (37’), que se estreou na lista de marcadores do campeonato, numa jogada notável iniciada por Sérgio Oliveira que o assistiu para uma receção orientada na cara de Marco; Manafá que acabaria expulso antes do intervalo, uma decisão que o VAR reverteu, considerando Xistra que a sola do português não fora suficientemente estúpida para o vermelho.

Bom, e o 2-0, para reforçar a narrativa do candidato inconvencional, foi do defesa-central Marcano, num livre lateral batido pelo telescópico Oliveira que terminou o encontro com duas assistências e o título nobiliárquico de “melhor em campo” - para Marcano, foi o sexto golo da época, o 20.º da carreira ao serviço dos Dragões.

Recapitulando, o FC Porto bateu o Santa Clara com dois golos de dois tipos que estão lá sobretudo para defender, e se acha isto apenas moderadamente surpreendente, guardei-lhe um fun fact : o FC Porto fez apenas dois remates à baliza (ambos decisivos), mais um remate ao ferro (no penálti de Telles).

Este não foi um triunfo da eficácia, foi outra coisa qualquer. E para esta esta história concorre igualmente o Santa Clara do qual pouco falei até aqui.

Ora, os açorianos de João Henriques, que sabiam que tinham de marcar, atiraram duas bolas ao ferro em dois livres diretos, um por João Costinha, quando estava 0-0, e outro por Lincoln, quando estava 0-1. Não fizeram muito mais, na verdade, mas apresentaram-se bastante agressivos a tapar o meio-campo e a procurar o lado esquerdo dos portistas, por Sagna e por Lincoln, sobretudo na primeira-parte.

Na segunda-parte, Conceição pôs Marega à esquerda, Otávio à direita, juntou Corona a Soares, e musculou os flancos para travar marchas nos corredores. Visivelmente cansados ou fora de forma (Danilo), o pragmático treinador portista amarrou, então, os jogadores a uma ideia simples: o 1-0 era suficiente para somar três pontos, passar para a frente da Liga à condição e pressionar o visivelmente pressionado Bruno Lage.

Aconteceu assim.