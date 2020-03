Covid-19: jogadores já não vão dar passou-bem na Liga

Até ver, os jogadores da primeira e segunda ligas já não se cumprimentam antes de os jogadores começarem, quando se alinham virados para uma bancada. Tão pouco vão entrar em campo de mãos dadas com crianças, como é costume.

A decisão é da Liga de Clubes, que vai aplicar imediatamente as "recomendações que constam no comunicado oficial n.º 409 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)", com o objetivo de "minimizar os potenciais riscos de transmissão do Covid-19".

Em Portugal, já foram registadas 25 pessoas infetadas. Dezassete delas estão internadas no Hospital de São João, no Porto.

É expectável, portanto, que as medidas sejam já aplicadas nos jogos agendados para este domingo na Liga NOS e na Liga Pro, primeira e segunda divisões de futebol profissional. O Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão, é organizado pela FPF.