Covid-19. FPF atualiza medidas de prevenção: todos os jogos seniores à porta fechada

Depois de anunciar esta terça-feira de manhã várias medidas de prevenção em relação aos jogos das provas nacionais, o grupo de emergência criado pela Federação Portuguesa de Futebol decidiu acrescentar novas providências ao disposto anteriormente.

Agora, "todos os jogos das provas nacionais seniores não profissionais de futebol decorrerão à porta fechada", o que inclui o Campeonato de Portugal e provas inferiores, em ambos os sexos, "por uma questão de equidade", explica o comunicado.

O grupo de emergência, que é constituído pelo Presidente da FPF, pelo Presidente da Liga Portugal, pelo Presidente da Comissão Delegada das Associações, pelo Presidente do Sindicato de Jogadores, pelo Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, pelo Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e pelo Presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol, decidiu também que "durante o período em que os jogos decorrerem à porta fechada, os clubes ficarão isentos do pagamento da taxa de organização de jogo".

Recorde-se que, esta manhã, o grupo também já tinha decidido o seguinte:

- Suspender todas as provas nacionais dos escalões de formação de futebol e futsal entre 14 e 28 de março;

- Determinar que todos os jogos das competições nacionais de futsal decorram à porta fechada;

- Determinar que todos os jogos das competições de futebol profissional decorrerão à porta fechada.

"Atualização do comunicado anterior do grupo de emergência criado pelo presidente da FPF

Face à Orientação n.º 7 da DGS sobre os eventos de massa e a infeção pelo Covid-19, datada de 10 de março, em que é aconselhado o adiamento ou cancelamento de todos os eventos que possam implicar a concentração de mais de 150 pessoas em concelhos nos quais se verifique a existência de focos de transmissão secundária de Covid-19, o grupo de emergência liderado pelo presidente da FPF decidiu esta terça-feira à tarde o seguinte:

- Determinar que, por uma questão de equidade, todos os jogos das provas nacionais seniores não profissionais de futebol decorrerão à porta fechada;

- Determinar que, durante o período em que os jogos decorrerem à porta fechada, os clubes ficarão isentos do pagamento da taxa de organização de jogo.

O grupo de emergência foi criado pelo presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19 nas nossas provas, e é constituído pelo Presidente da FPF, Presidente da Liga Portugal, Presidente da Comissão Delegada das Associações, Presidente do Sindicato de Jogadores, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol."

