Covid-19. Sp. Braga suspende atividades de todos os escalões de formação das modalidades e do futebol até aos sub-13

O Sp. Braga anunciou esta terça-feira a suspensão de "todas as atividades dos escalões do futebol até aos sub-13, inclusivé", uma suspensão que se estende também aos atletas de formação das modalidades, excetuado "as competições nacionais cuja organização não tenha sido alvo de suspensão". As restrições vão prolongar-se até 28 de março.

Os minhotos garantem ainda estar a "monitorizar a evolução do surto Covid-19, em total sintonia com as autoridades competentes" e prestará novas informações "assim que tal se justificar".

Leia aqui na íntegra o comunicado do Sp. Braga:

"Para além das implicações resultantes dos comunicados da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal, que o SC Braga já anunciou ao final da manhã desta terça-feira, o SC Braga informa os seus atletas, encarregados de educação, sócios e adeptos que adotou as seguintes medidas preventivas, prolongando-as até dia 28 de março:

- Estão suspensas todas as atividades dos escalões de formação do futebol até aos sub-13, inclusive;

- Estão canceladas as atividades de todos os escalões de formação das modalidades, excetuando as competições nacionais cuja organização não tenha sido alvo de suspensão. De igual modo, a atividade em instalações desportivas que tenham sido interditadas pelas autoridades responsáveis também estará sujeita a interrupção, até indicação contrária;

- Estão encerradas as atividades lúdicas das Escolas de Natação do SC Braga.

O SC Braga continuará a monitorizar a evolução do surto Covid-19, em total sintonia com as autoridades competentes e prestará novas informações assim que tal se justificar".