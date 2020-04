Os operadores de TV pagaram o mês de março, os clubes, para já, salvaram-se e o presidente da FPF até agradeceu. E depois?

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes não o diz, mas a Tribuna Expresso sabe que, dos operadores de TV (Vodafone, NOS, Altice e SporttTV) ligados ao negócio dos direitos de transmissão e patrocínio das ligas profissionais, a Altice era a que apresentava menos disponibilidade para pagar aos clubes. Porque o futebol está parado e porque a empresa segue as suas normas internacionais.

Leia a posição de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a propósito do pagamento do mês de março

Alguns clubes, segundo o jornal "Record" desta sexta-feira, terão manifestado a sua preocupação aos dirigentes da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol e terá sido o presidente da FPF a gerir o caso, em sede de reunião.

Depois da mesma, Fernando Gomes anunciou em comunicado que os pagamentos foram regularizados, permitindo, então, aos clubes encararem esta crise "inesperada" de uma forma mais tranquila. Pelo menos até final de abril.

Fonte próxima do processo, diz à Tribuna Expresso, que valeu o bom senso e que agora há "tempo para trabalhar". Mas quanto tempo tem o tempo? O jornal "O Jogo" garante, na edição desta sexta-feira, que "Altice, NOS e SportTV aceitaram saldar o mês a 100%, mas não pagam mais".

A Altice, num comunicado lançado quinta-feira, assumiu a seguinte posição: "Todos os pagamentos estão regularizados junto dos clubes patrocinados, como muitos destes receberam o adiantamento de valores, se considerarmos a execução dos contratos versus os jogos efetivamente realizados, ou mesmo o decorrer do calendário, podendo, pois, considerar-se que houve já lugar a pagamentos referentes a jogos não realizados".

Ou seja, a Altice considera estar a pagar o que não devia - a última jornada, refira-se, disputou-se a 7 e 8 de março - e é possível que não o faça no futuro, fazendo depender a decisão do regresso à atividade. Que não está para breve.

Liga reuniu-se esta quinta-feira com os representantes dos clubes e traçou dois cenários: um mais otimista, com o campeonato a terminar no fim de semana de 10 e 11 de julho, e outro um pouco menos, com a I Liga a chegar ao fim uma semana depois. Nos dois casos com boa parte dos jogos sem público. Mas tudo dependerá da evolução do surto da covid-19