Paulo Machado: "Aos 12 anos, fui para a escola com um facão, porque diziam que andava um pedófilo lá fora. Já tinha fama, acabei preso"

Um dia, "diziam que havia um pedófilo" perto da escola. Antes de sair de casa, Paulo Machado foi à cozinha, procurou nas gavetas e encontrou o que pretendia para "mostrar que estava lá" para ajudar - um "facão que a mãe tinha em casa".

Chegado à escola, algures no Porto, tentou "ir à procura do gajo e tudo", mas, quando entrou lá entrou, o segurança disse que "andava lá de facão" e ligou à polícia. "Tiraram-me o facão e o meu pai teve que ir depor porque eu andava de facão na escola. Tinha 12 anos. Até me tentaram tirar dos meus pais. Mas, quando viram que o meu pai era trabalhador, pagou o meu pai uma grande multa por eu andar de facão dentro da escola", contou Paulo Machado, em entrevista ao jornal "Record", publicada segunda-feira.

"Queria proteger de um pedófilo que diziam que andava lá e pronto, acabei por ser eu preso. Já tinha má fama, de me portar mal, depois, ao andar com um facão, ainda pior", lembrou o animado e sorridente internacional português, hoje no Mumbai City, da Índia.

Paulo Machado cresceu no Bairro do Cerco, no Porto. É portuense e o sotaque não o podia denunciar mais. É portista e nem o tenta esconder nos atos, pois já foi visto a ir ao estádio ver jogos do FC Porto quando jogava no Desportivo das Aves, há duas épocas.

É um contador de histórias frontal e descomplexado, como há dois anos já o mostrara à Tribuna Expresso, na rubrica "A Casa às Costas": “Sonhava ser mecânico. A primeira tatuagem que fiz foi no bairro, no Cerco, com uma agulha. Tinha 14 anos”.