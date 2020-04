Fernando Gomes escolhe Cláudia Santos, ex-assessora de António Costa, para o Conselho de Disciplina da FPF

Tribuna Expresso com Lusa

Cláudia Santos, ex-líder da Comissão de Instrutores da Liga de Clubes, vai encabeçar a lista da candidatura de Fernando Gomes para o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), atualmente liderado por José Manuel Meirim, disse, esta quarta-feira, à "Lusa", a candidatura. Foi a primeira mulher em Portugal a liderar um órgão de disciplina ligado a competições profissionais de futebol.

Caso a lista seja eleita, não será a primeira vez que a professora universitária e deputada do PS exercerá funções ligadas ao futebol. Entre 2012 e 2016, foi a primeira presidente da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) - atual Comissão de Instrutores -, tendo coincidido com três presidentes: Mário Figueiredo (2012-15), Luís Duque (2014-15) e Pedro Proença.

Mas, em maio de 2016, sairia da Liga de Clubes após ter solicitado um voto de confiança à direção do ainda líder da entidade e considerar que "não estavam reunidas condições de independência", noticiou, na altura, o jornal "Record".

Cláudia Santos foi assessora de António Costa entre 2000 e 2002, quando o atual primeiro-ministro era o titular da pasta da Justiça, durante o Governo de António Guterres. É professora universitária e doutorada em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito de Coimbra, lê-se, na sua página de autor da Bertrand Editora. Atualmente, é deputada do Partido Socialista (PS) e pertence à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Foi, também, uma das representantes portuguesas no Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa.

Apenas um mandato para cada presidente

Ao escolher a deputada do PS para liderar o Conselho de Disciplina, o presidente da FPF abdica de José Manuel Meirim, atual líder do órgão. À "Lusa", Fernando Gomes justificou a decisão por considerar como “boa prática” que a presidência do CD seja ocupada “apenas durante um mandato”, elogiando a forma “independente e empenhada” como Meirim desempenhou o cargo, desde 2016.

“O trabalho que realizou deixa uma marca e fala por si”, rematou Gomes, que, em dezembro de 2019, anunciou a recandidatura à presidência da FPF que ocupa desde 2011.

As eleições federativas estavam previstas para junho, mas ainda não têm data marcada, tendo, no entanto, já sido iniciado o processo de eleição dos delegados para a Assembleia Geral (AG) eletiva.