As equipas poderão fazer cinco substituições por jogo até ao fim de 2020

Tempos de pandemia são tempos extraordinários e, por consequência, excecionais, que obrigaram o futebol a adaptar-se e o obrigarão a readaptar-se às circunstâncias agora que, aos poucos, as competições se retomam ou estão em vias de recomeçar. Este regresso implicará que as provas sejam jogadas em períodos de tempo mais curtos, o que não é bom para as cargas de esforço e os tempos de recuperação. Portanto, a International Football Association Board (IFAB) resolveu alterar as leis do jogo e abrir uma exceção.

Até 31 de dezembro, cada equipa poderá fazer cinco substituições por encontro, mais duas do que o normal, desde que não interrompa o jogo mais do que três vezes.

O sumário das alterações lê-se na circular enviada pela entidade. E é o seguinte:

– A cada equipa será permitido um máximo de cinco substituições.

– Para reduzir o constrangimento no jogo, cada equipa terá um máximo de três oportunidades para fazer as substituições durante o jogo; as substituições também pode ser feitas durante o intervalo.

– Se ambas as equipas fizeram uma substituição ao mesmo tempo, contará como uma interrupção para cada equipa.

– Substituições e interrupções que não forem utilizadas são válidas para o prolongamento.

– No caso das competições que já permitissem uma substituição extra no prolongamento, as equipas terão mais substituição para fazer; substituições também podem ser feitas antes do começo do prolongamento, ou ao intervalo.