Adeus, Açores, olá, Cidade do Futebol: Santa Clara termina a I Liga em "casa" emprestada

Ao contrário do que é habitual, o Santa Clara não irá disputar os jogos em casa no Estádio de São Miguel. De forma a terminar o que ainda resta da I Liga 2019/20, a equipa açoriana vai permanecer em território continental e jogar na Cidade do Futebol, para salvaguardar a "saúde pública", anunciou o clube esta terça-feira à tarde, através das redes sociais.

"Tendo em consideração os tempos excecionais que vivemos, a necessidade de salvaguarda da saúde pública dos açorianos e açorianas e de todo o povo português em geral e a incerteza quanto à manutenção das quarentenas obrigatórias na Região Autónoma dos Açores, a Santa Clara Açores, Futebol S.A.D em sequência das normas impostas pelo protocolo emitido pela DGS no passado dia 10 de maio, informa que, em devida articulação com a Liga Portugal, irá realizar os jogos em falta referentes à Liga NOS, na condição de visitado nas instalações da Cidade do Futebol, a qual funcionará como centro de estágio até ao final da presente temporada", explicou o Santa Clara.

O clube açoriano aproveita para agradecer "toda a disponibilidade, eficiência e solidariedade da FPF, em particular do seu presidente Fernando Gomes e do seu CEO Tiago Craveiro", assegurando que está pronto para retomar a prova, ainda que longe dos Açores. "Onde quer que joguemos levaremos sempre o povo açoriano nos nossos corações e a bandeira dos Açores ao peito, por um futebol português mais positivo", conclui o texto.

Assim, na 25ª jornada da I Liga, o Santa Clara, 9º classificado com 30 pontos, irá receber o Sporting de Braga, 3º classificado com 46 pontos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em data ainda a definir.