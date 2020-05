Presidente do Marítimo: “Fiz o desafio à FPF, a Taça de Portugal ser jogada na Região Autónoma da Madeira, nesta ‘fortaleza’”

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, revelou hoje ter desafiado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a realizar a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, no estádio do clube, na Madeira.

A final da prova estava marcada originalmente para 24 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor, mas foi adiada devido à suspensão da atividade desportiva, motivada pela pandemia de COVID-19, tal como a I Liga, que irá regressar em 04 de junho, para a disputa das últimas 10 jornadas.

“Ontem [quinta-feira], fiz o desafio à FPF. A [final da] Taça de Portugal na Região Autónoma da Madeira, nesta ‘fortaleza’. Seria também um momento histórico para a federação. Estou a lutar por esse objetivo, o presidente da AF [Associação de Futebol da Madeira], ontem, transmitiu isso e vamos continuar nessa luta para ver se conseguimos que aconteça”, revelou, em conversa realizada na página do Marítimo no Facebook.

Carlos Pereira mencionou a intenção também manifestada por Rui Marote, presidente da AF da Madeira, que destacou o mérito e esforço do futebol madeirense e a qualidade do turismo na região.

“Era bem-vindo esse jogo à Madeira, era até um prémio para todo o trabalho que tem sido feito, não só pelos nossos clubes, como pela própria associação, e era a forma de termos aqui uma mais-valia que vinha beneficiar também o nosso turismo e as nossas unidades hoteleiras. A federação já tem conhecimento desta oportunidade”, afirmou à RTP Madeira.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.