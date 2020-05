Pedro Proença não sai, vem aí uma AG (e Salvador pede demissão dos clubes da direção da Liga)

Está nos estatutos: um presidente da Liga só pode ser demitido numa Assembleia Geral da Liga, com a presença dos clubes da I e II Ligas. Não era este o caso pelo que Pedro Proença só cairia se quisesse - e ele não quer sair e a sair que não seja assim; aliás, o líder do organismo que organiza a maior competição de futebol de Portugal espera uma moção de confiança numa AG que ficou marcada, esta tarde, para junho, já com a Liga em (re)andamento. Proença acredita que agiu no interesse de todos e que portanto merece continuar à frente do órgão. Põe o seu destino nas mãos de uma Assembleia Geral.

O que se passa, então, neste final de quinta-feira, por videoconferência, é uma reunião entre o presidente da Liga Pedro Proença e os clubes da I Liga que, na generalidade - e como a Tribuna Expresso já tinha escrito -, estão insatisfeitos com o comportamento do ex-árbitro.

Em causa, a carta enviada por este a Marcelo Rebelo de Sousa a pedir ajuda financeira para que os restantes jogos da I Liga (recomeçará a 4 de junho) passassem em sinal aberto. Os clubes "sentiram-se traídos" por Proença não "lhes dar cavaco", tendo atuado por conta própria, sem consultar clubes - e também sem auscultar os operadores que detém os direitos televisivos do campeonato.

Um do presidentes mais vocais, no arranque da reunião, foi António Salvador a quem o JN atribuiu um "pedido de demissão" de Pedro Proença. Fonte oficial do Braga diz à Tribuna Expresso que Salvador pediu a demissão, sim, mas dos clubes que pertencem à direção da Liga que é composta, estatutariamente, pelo presidente (Pedro Proença), cinco clubes da I Liga (Benfica, FC Porto, Sporting, Tondela e Gil Vicente) e três da II Liga (Mafra, Leixões e Cova da Piedade).

De acordo com Salvador, se os clubes nunca souberam da démarche de Proença, "não estão lá a fazer nada; e se souberam e nada fizeram, também não estão". "Nunca foi pedida a demissão de Proença", garante a mesma fonte.