A Liga recomeça a 3 de junho numa jornada que se prolonga ao longo de cinco dias

A SIC Notícias avança que a Liga recomeça no dia 3 de junho, com o Portimonense - Gil Vicente (19h), seguido do Famalicão - FC Porto (21h15). Esta jornada, a 25.ª, será disputada até dia 7 de junho, com o Rio Ave - Paços de Ferreira; pelo meio, Benfica recebe o Tondela, no dia quatro, e o Sporting vai a Guimarães, também no mesmo dia.

A Liga foi suspensa a 12 de março, numa altura em que o FC Porto liderava o campeonato, com um ponto de avanço sobre o Benfica, e quando faltavam dez jornadas (90 jogos) por disputar.

Quarta-feira, dia 3

Portimonense - Gil Vicente, 19h00

Famalicão - FC Porto, 21h15

Quinta-feira, dia 4

Marítimo - V. Setúbal, 19h00

Benfica - Tondela, 19h15

V. Guimarães - Sporting, 21h15

Sexta-feira, dia 5

Santa Clara - SC Braga, 21h00

Sábado, dia 6

Aves - Belenenses, 19h00

Boavista - Moreirense, 21:15

Domingo, dia 7

Rio Ave - Paços de Ferreira, 21:00