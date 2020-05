NOS deixa de patrocinar a Liga no final da próxima época

A NOS acaba de anunciar que não tem intenção de renovação da parceria que celebrou com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após o término da época de 2020/2021, como patrocinador principal e naming sponsor da entidade que gere o futebol profissional. Em comunicado, a operadora de telecomunicações refere que a decisão “resulta de uma avaliação que a empresa tem vindo a realizar há já alguns meses”, tendo concluído que, após sete épocas, o valor que esta parceria representava para ambas as partes e os objetivos que lhe estiveram subjacentes “estarão totalmente atingidos”.

“A NOS vê muito positivamente o resultado da parceria, ao longo das últimas épocas, com a LPFP, que muito contribuiu para uma maior visibilidade da paixão que une os portugueses”, acrescenta a operadora que detém a fatia de leão dos direitos televisivos dos clubes de futebol da Liga Portugal - 30 clubes num universo de 34.

A NOS avança que manterá, contudo, com o futebol português -“com qual partilhamos os valores de ambição, proximidade e inovação, continuará a merecer um forte envolvimento da NOS” - uma forte ligação, ainda que noutros formatos. “Continuaremos a assumir um papel ativo, colaborando com todos os agentes da modalidade na construção de um ecossistema que se pretende competitivo e sustentável”.

Até ao final da época de 2020/2021, a NOS continuará a trabalhar em estreita colaboração com a Liga Portugal, “por forma a criar uma competição ainda mais dinâmica, mais interativa e mais espetacular para todos os adeptos de futebol”.

O divórcio agora anunciado surge numa altura de grande contestação por parte dos presidentes dos clubes que participam na Liga NOS, agastados com Pedro Proença por ter enviado cartas ao Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e ao Presidente da República a sugerir a transmissão em sinal abertos de alguns dos jogos das 10 jornadas que faltam para terminar a época, à revelia dos associados da Liga Portugal.

Pedro Proença, eleito em junho do ano passado por 46 em 48 votos possíveis, já pediu a marcação de uma Assembleia Geral da Liga para 9 de junho, fazendo depender a sua continuidade de uma “moção de confiança” que lhe permita permanecer no cargo até ao final do mandato, em 2023.