“Isto é um escape à realidade”: estivemos dentro do treino do Belenenses SAD para perceber como se treina em pandemia

Chegam juntos, parecem os três estarolas, sorriem sem filtro e alguém lhes comenta a cumplicidade. “Pois, somos os mais velhos”, dizem os 31 anos do animado André Santos, como se a idade justificasse o invisível cordão que o une a Marco Matias, também de 31, e a Rúben Lima, que tem 30. Mas nem ele nem os seus dois compinchas são os mais velhos; são na realidade iguais a todos os outros.

Todos pisam o relvado calçados com ténis, vestidos de calções azuis e camisolas da mesma cor. Cada um leva um par de chuteiras: uns têm-nas penduradas pelos dedos de uma mão, outros seguram-nas debaixo do braço, há quem as tenha num pequeno saco com a companhia das caneleiras. Ninguém as calça antes de estarem perto do banco de suplentes, já no campo nº 3 do Complexo Nacional do Jamor.