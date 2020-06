João Pedro Sousa: "Não tivemos medo de impor o nosso jogo quando ganhámos a bola"

Equipa corajosa

“Fomos uma equipa corajosa, foi um jogo muito difícil para nós, estávamos à espera de um FC Porto fortíssimo e isso aconteceu. Não quisemos alterar em nada aquilo que fazemos. No início estivemos um pouco lentos, mas tem que ver com esta paragem. Com o tempo conseguimos chegar às zonas que queríamos, conseguimos forçar o erro do FC Porto. Tivemos um grande guarda-redes e uma linha defensiva muito competitiva. Sofremos o empate, mas mantivemos a nossa postura e depois numa jogada bonita encontrámos o Pedro Gonçalves entrelinhas.Tivemos de lutar até à exaustão”

Sem medos

“Não tivemos medo quando ganhámos a bola de impor o nosso jogo e é assim que chegamos ao segundo golo. E é assim que queremos continuar. Sofremos muitos golos, mas tem a ver com o nosso processo ofensivo. Se nós melhorarmos a consequência vai ser sofrer menos golos”

O novo futebol

“É uma situação completamente nova para todos, mas mais uma vez os jogadores mostraram um nível profissional muito alto”

Lugar europeu

“A expectativa é fazer nove jogos, com esta identidade e esta forma de jogar. Se ganharmos os nove jogos com certeza que vamos conseguir esse lugar europeu”