Já há decisões na AG da Liga: descidas, subidas e substituições aprovadas

A decisão já tinha sido tomada, mas tinha ficado entretanto em suspenso, já que não tinha sido aprovada em Assembleia Geral, algo que apenas aconteceu esta segunda-feira: Farense e Nacional vão mesmo subir à I Liga e Cova da Piedade e Casa Pia vão mesmo descer da II Liga.

A decisão foi votada pelos clubes na Assembleia Geral da Liga que decorre esta tarde, na Ordem dos Contabilistas Certificados, no centro do Porto, onde também foram aprovadas as cinco substituições agora previstas pelo IFAB (entidade responsável pelos regulamentos do futebol) para a retoma do futebol após a paragem provocada pela covid-19.

Além das decisões relativas à II Liga e às substituições no que resta da I Liga - entram em vigor já terça-feira, no início da 26ª jornada -, os 34 clubes presentes irão também discutir a liderança de Pedro Proença, que tem sofrido contestação.

A sua direção já registou as ‘baixas' de Benfica e Cova da Piedade, antes de Proença apresentar um modelo de governação com uma direção executiva, sem clubes representados - permanecem no elenco FC Porto, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Mafra e Leixões.

À chegada à AG, Pinto da Costa manifestou apoio a Pedro Proença, com os restantes a não se pronunciarem à chegada. Dos três ‘grandes', apenas o Sporting não se fez representar pelo seu presidente, sendo Miguel Nogueira Leite, do corpo diretivo do clube lisboeta, o escolhido para defender os interesses dos 'leões' na reunião.