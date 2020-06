Luís Filipe Vieira: "Toda a gente sabe qual a divergência que o Benfica poderá ter com Proença"

Luís Filipe Vieira falou aos jornalistas esta tarde, durante uma pausa da Assembleia Geral da Liga, no Porto, que já aprovou as decidas e subidas da II Liga e o aumento das substituições para a I Liga.

Eis o que disse o presidente do Benfica, em discurso direto, citado pelo jornal "O Jogo", no local.

O porquê das divergências com Pedro Proença

"Toda a gente sabe qual a divergência que o Benfica poderá ter com Proença: uma carta que escreveu ao Presidente da República, na qual fala em nome do Benfica, sobre jogos em canal aberto. Algo impensável para qualquer clube que está na I Liga".

A liderança do presidente da Liga

"É a maneira como ele gere todos os presidentes da Liga, não pode ser consoante a vontade de cada um. A liderança nasce com a pessoa, não se aprende. Um líder não grita porque é líder.

A Liga tem um presidente e chama-se Pedro Proença. É verdade que temos algumas divergências e se um dia tiver que haver eleições o Benfica irá apoiar quem achar que deve apoiar. De certeza que há mais candidatos: pelo menos já vieram dois ter comigo com intenções de se candidatar."

O novo modelo (executivo) de governação

"Nem [uma posição] mais frágil, nem mais reforçada. Viemos aqui aprovar determinadas situações e a parte final é o novo modelo de governação que vai ser discutido. Correu tudo muitíssimo bem. O novo modelo terá de implicar eleições. É mais profissionalizado e com mais pensamento comercial. É importante para a própria Liga esta mudança. O modelo que existe hoje foi criado na altura em que a Liga praticamente não existia".

Os negócios do Benfica com o Aves

"É tudo legal. O FC Porto faz, o Sporting faz, Real e Barcelona fazem. Pensavam que iam encontrar aqui um bicho esquisito, mas não, é claro. Tudo o que é do Benfica é legal".

A sede da Liga deve ser no Porto ou em Lisboa?

"Havia aqui uma ideia que o Benfica quer a Liga em Lisboa. O clube nem entende porque é que há uma delegação em Lisboa. Todos temos bons carros, num instante chegamos ao Porto. A Liga deve estar no Porto, até por homenagem a pessoas como o Major Valentim Loureiro".

O ataque ao autocarro do Benfica

"O que se passou com o autocarro do Benfica é um crime tão grave, é das coisas mais nojentas e maquiavélicas a que assisti. Não sei se foram benfiquistas ou não, mas fazemos um apelo às autoridades para descobrirem os autores. Se o pedregulho bate no motorista poderia ter acontecido um acidente muito grave, talvez com algumas mortes. Se forem benfiquistas vão ser afastados.

Quando vinha de Paços de Ferreira, há uns anos, eu e o meu motorista fomos vítimas de um atentado e ficou tudo em águas de bacalhau. Foi um milagre não ter morrido.

O grupo está forte, é sério, é profissional. É um grupo de amigos, como uma família."