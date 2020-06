Pinto da Costa manifesta apoio a Pedro Proença 

O presidente do FC Porto mostrou-se esta segunda-feira convicto de que Pedro Proença se vai manter na liderança da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, reiterando o apoio ao dirigente.

"Não tenho a mínima dúvida que Pedro Proença continua na Liga"

As declarações de Pinto da Costa foram feitas na chegada à Assembleia-geral do organismo, no Porto, onde vão ser debatidos o cancelamento da II Liga, a possibilidade de serem realizadas cinco substituições na I Liga até ao fim da época 2019/20 e a governação do organismo.

O presidente do FC Porto chegou à reunião minutos depois de Luís Filipe Vieira, líder do Benfica, e, quando questionado se os dois clubes estariam em desacordo em relação à continuidade de Pedro Proença, mostrou dúvidas.