Alex Telles e Zé Luís de regresso ao onze do FC Porto

Alex Telles e Zé Luís são as novidades no onze do FC Porto, com Otávio e Soares a ficarem de fora, em relação ao último jogo da equipa - derrota por 2-1 frente ao Famalicão.

O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Tecatito, Danilo, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Marega e Zé Luís

O onze do Marítimo: Charles, Bebeto, Kerkez, Zainadin, Rúben Ferreira, Bambock, René, Diego Moreno, Nanu, Tagueu e Maeda.

