O Sporting Clube de Portugal procura colar-se ao Sporting Clube de Braga (à condição)

O Sporting procura hoje igualar, provisoriamente, o Sporting de Braga no terceiro lugar da I Liga de futebol ao receber em Alvalade o aflito Paços de Ferreira, em jogo da 26.ª jornada da competição, liderada pelo FC Porto.

Em caso de vitória, os ‘leões’, que na jornada passada empataram a dois golos com o Vitória de Guimarães, juntam-se provisoriamente ao Sporting de Braga, que no sábado recebe o Boavista no jogo que encerra a ronda, no terceiro posto da liga.

O Sporting, que soma 43 pontos, menos três que os bracarenses, ocupa a quarta posição, em igualdade pontual com o Famalicão, mas a equipa nortenha tem mais um jogo disputado, depois de ter vencido por 3-1 na visita ao Gil Vicente, no encontro inaugural da jornada, disputado na terça-feira.

No outro jogo do dia, o Moreirense, que é nono com 33 pontos, vai receber o Rio Ave, que está em sétimo, com 38, com a equipa de Vila do Conde a poder, em caso de vitória, ultrapassar o Vitória de Guimarães, que é sexto com mais um ponto.

Na quarta-feira, o FC Porto venceu em casa o Marítimo (1-0) e, beneficiando do empate do Benfica no terreno do Portimonense (2-2), assumiu a liderança isolada da prova com dois pontos de vantagem sobre os atuais campeões nacionais.

Programa e resultados da 26.ª jornada:

- Terça-feira, 9 de junho:

Gil Vicente – Famalicão, 1-3 (0-2)

- Quarta-feira, 10 de junho:

Vitória de Setúbal – Santa Clara, 2-2 (1-1)

Portimonense – Benfica, 2-2 (0-2)

FC Porto – Marítimo, 1-0 (1-0)

- Quinta-feira, 11 de junho:

Belenenses SAD – Vitória de Guimarães, 1-1 (1-1)

Tondela – Desportivo das Aves, 2-0 (1-0)

- Sexta-feira, 12 de junho:

Moreirense – Rio Ave, 19:00

Sporting – Paços de Ferreira, 21:15

- Sábado, 13 de junho:

Sporting de Braga – Boavista, 21:00