Os piores FC Porto e Benfica dos últimos anos: marcam menos, rematam mal, falham passes e são mais permissivos

Entre a suspensão e o reinício do campeonato passaram-se 87 dias, durante os quais as coisas que tornam nosso o nosso futebol foram oportunamente substituídas pela narrativa do bem maior. Nestes três meses foram todos adultos e singularmente responsáveis, até que a Liga recomeçou e voltaram de seguida os tiques, os truques, a propaganda e as acusações de Benfica e de FC Porto.

Como já nos acostumámos a isto, é fácil identificar os três objetivos desta estratégia que eles dizem ser comunicacional: tentar condicionar as arbitragens, manipular a opinião pública e esconder o facto de que jogam mal à bola. Aliás, jogam muito mal à bola, e os novos argumentos em defesa deles — a falta de público e a paragem alargada — são irrelevantes para o caso. Basicamente, FC Porto e Benfica são os piores candidatos da história da Liga desde que esta voltou a ter 18 equipas e 34 jornadas, em 2014-15. Os dados são da GoalPoint e não são simpáticos.