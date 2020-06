Pepa: "Acho que o empate não era justo, justa era a vitória do Paços. É muito esquisito o que aconteceu"

A derrota

"As primeiras palavras vão para os jogadores do Paços, grande jogo, muita intensidade de qualidade. Acho que o empate não era justo, justa era a vitória do Paços. Saímos prostrados por não levar nada connosco. Em termos estratégicos estávamos muito subidos na 1ª parte e a bola entrava ali numa segunda linha, mas depois corrigimos.

A arbitragem

"Não tenho tempo para perder tempo com isso. A revolta é dentro de campo, na entrega. O resto... é muito esquisito o que aconteceu, mas é preparar já o próximo jogo."

As substituições

"Há razões a 100% para acreditar na permanência. Temos três jogos num curto espaço de tempo e são os jogadores que nos dão opções. A resposta foi fantástica."