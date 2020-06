FC Porto: reforçar a liderança, sem Marcano, Telles e Manafá

O FC Porto na Vila das Aves procura hoje reforçar a liderança da I Liga de futebol na visita ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves e, assim, pressionar o rival Benfica, que visita o Rio Ave, na quarta-feira.

Os ‘dragões’, mesmo desfalcados na defesa, sem o lesionado Marcano e os castigados Alex Telles e Manafá, são favoritos para o jogo marcado para as 21h15, na Vila das Aves, frente a um adversário que tem uma série de sete jogos sem vencer e é cada vez mais último.

A entrada de Nuno Manta Santos à 12.ª jornada não mudou a tendência negativa do Aves, que já era 18.º e último, condição que mantém, agora a sete pontos do Portimonense e a 12 do último lugar a ‘salvo’, ocupado pelo Paços de Ferreira.

O FC Porto chega ao jogo de hoje depois assumir a liderança isolada na 26.ª ronda, com mais dois pontos do que o Benfica, que empatou os dois jogos no regresso da I Liga (Tondela e Portimonense) e tem apenas um triunfo nos últimos 10 jogos, entre todas as competições.

Para a receção ao líder, o Desportivo das Aves não conta com o lateral Ricardo Mangas, que cumpre castigo.

Antes, a partir das 19:00, o Santa Clara (oitavo) joga na Cidade do Futebol, em Oeiras, diante do penúltimo, o Portimonense (17.º), em jogo com início às 19:00.

Os açorianos venceram o Sporting de Braga e empataram fora com o Vitória de Setúbal no regresso do campeonato, enquanto os algarvios venceram o Gil Vicente e empataram com o Benfica, com os dois emblemas sem derrotas nesta retoma.

Na jornada, o Benfica apenas joga na quarta-feira, em Vila do Conde (21:15), diante do Rio Ave (sexto), enquanto o Sporting (quarto) vai receber na quinta-feira o Tondela (14.º), e o Sporting de Braga (terceiro) vai visitar na sexta-feira o Famalicão (quinto), única equipa só com vitórias depois da suspensão devido à pandemia de covid-19.

A ronda arrancou na segunda-feira, com o Marítimo a regressar às vitórias seis jornadas depois, ao vencer 2-1 na receção ao Gil Vicente, que atingiu o quarto jogo seguido sem vencer, terceira derrota consecutiva.

Resultados e programa da 27.ª jornada:

- Segunda-feira, 15 jun:

Marítimo - Gil Vicente, 2-1

- Terça-feira, 16 jun:

Santa Clara - Portimonense, 19:00 (Cidade do Futebol)

Desportivo das Aves - FC Porto, 21:15

- Quarta-feira, 17 jun:

Paços de Ferreira - Belenenses SAD, 19:00

Rio Ave - Benfica, 21:15

- Quinta-feira, 18 jun:

Boavista - Vitória de Setúbal, 19:00

Sporting - Tondela, 21:15

- Sexta-feira, 19 jun:

Vitória de Guimarães - Moreirense, 19:00

Famalicão - Sporting de Braga, 21:15