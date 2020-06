Está de volta a dupla Marega & Soares

Marega e Soares são as grandes novidades no onze do FC Porto para defrontar o Boavista, esta noite. No último jogo, frente ao Aves, que acabou com um 0-0, ambos tinham ficado no banco, mas Sérgio Conceição volta a chamá-los para atacar o dérbi portuense.

Também Alex Telles está de volta, após castigo, com Diogo Leite a sair do onze. Já o jovem Tomás Esteves mantém-se como titular.

O onze do FC Porto: Marchesín, Tomás Esteves, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Corona, Sérgio Oliveira, Otávio, Díaz, Marega e Soares.

Os suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Aboubakar, Uribe, Manafá, Danilo, Fábio Silva, Fábio Vieira e Vitinha.

O onze do Boavista de Daniel Ramos: Helton, Fabiano, Ricardo Costa, Dulanto, Carraça, Idris, Paulinho, Sauer, Marlon, Bueno e Yusupha.

Os suplentes: Bracali, Lucas, Obiora, Mateus, Reisinho, Stojiljkovic, Fernando Cardozo, Ackah e Heri.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI.