Competência

“Durante a semana fala-se sempre sobre os grandes e esquecem-se que há equipas que jogam futebol neste campeonato e que têm qualidade. O Santa Clara é uma delas. Não prevíamos, obviamente, o resultado, mas vínhamos aqui para discutir os três pontos. E na próxima semana sei que vai falar-se é que o Benfica não foi competente. Mas aqui houve um Santa Clara muito competente”

Longe dos Açores

“Estamos desde o dia 30 na Cidade do Futebol, a sacrificar as nossas famílias para estar aqui a representar os Açores e o Santa Clara, mas a nossa identidade tem sido vincada: organizados, competentes em cada um dos momentos do jogo”

Jogar olhos nos olhos

“Uma equipa que faz quatro golos na Luz tem que ganhar o jogo. Também sofremos três, porque não viemos para defender. Vínhamos para o espectáculo. Queríamos dar isso às pessoas, até porque estamos numa situação confortável na tabela, o que nos permite isso: olhar os adversários olhos nos olhos, sermos competentes”