Equipa de arbitragem do Marítimo-Benfica trocada devido a infeção de covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol informou este domingo que o árbitro assistente Ricardo Santos testou positivo para covid-19.

Por precaução, o Conselho de Arbitragem decidiu trocar toda a equipa do jogo Marítimo-Benfica, disputado esta segunda-feira, e para o qual Ricardo Santos estava nomeado.

A FPF informa ainda que o árbitro se encontra bem e que a restante equipa será testada. "Os agentes de arbitragem, como o staff de apoio, estão a ser submetidos ao protocolo de testes definido pela Direção Geral da Saúde e têm acompanhamento clínico permanente da Unidade de Saúde e Performance da FPF", informa em comunicado.

Marítimo e Benfica medem esta segunda-feira forças no Funchal, em jogo da 29.ª jornada da Liga de futebol. Os treinadores, Bruno Lage e José Gomes, reconhecem a importância desta jornada para os objetivos das respetivas equipas: no caso das "águias, a luta pelo título e, do lado dos insulares, a disputa pela manutenção.