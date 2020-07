É este o primeiro onze de Nélson Veríssimo (com novidades)

Nélson Veríssimo optou por fazer três alterações no onze do Benfica, em relação á última jornada, quando a equipa perdeu na Madeira, por 2-0, e Bruno Lage acabou por sair: Seferovic no lugar de Vinícius, Rúben Dias no lugar de Ferro e Gabriel no lugar de Samaris.

Recorde-se que, perante o Marítimo, Dias e Gabriel estavam de fora por castigo.

O onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Chiquinho, Cervi e Seferovic.

O onze do Boavista: Helton Leite, Carraça, Lucas Tagliapietra, Ricardo Costa, Marlon, Paulinho, Obiora, Gustavo Sauer, Alberto Bueno, Fernando Cardozo e Cassiano.

