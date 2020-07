Sérgio Oliveira está de volta

O regresso de Sérgio Oliveira, após castigo, é a grande novidade do onze do FC Porto para defrontar o Belenenses SAD. O médio vai ocupar o lugar que foi de Danilo perante o Paços de Ferreira, jogo que os portistas venceram por 1-0.

O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Mbemba, Alex Telles, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Tecatito, Marega e Soares.

Os suplentes: Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Leite, Luis Díaz, Aboubakar, Danilo, Fábio Silva, Fábio Vieira e Vítor Ferreira.

Do lado do Belenenses SAD, Petit promove várias alterações entre os habituais titulares, com o avançado Licá nem sequer a figurar nos convocados. Petit troca sete jogadores: Ricardo Ferreira e Edi Semedo estreiam-se a titulares, Diogo Calila volta a ser titular oito meses depois e Nuno Pina e Danny Henriques também são novidades no onze.

O onze do Belenenses SAD: Koffi, Calila, Nuno Coelho, Ricardo Ferreira, Rúben Lima, Pina, André Santos, Danny, Keita, Marco Matias e Edi Semedo.

Os suplentes do Belenenses SAD: Luís Silva, Esgaio, Phete, Chano, Show, Dieguinho, Robinho e Cassierra.

