Covid-19. “O Belenenses SAD vai solicitar autorização para inscrever outro jogador, porque só temos um guarda-redes disponível”

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, afirmou que um jogador do Belenenses SAD testou positivo para a COVID-19 e que foi "imediatamente isolado" e um outro, "com teste negativo", teve que ficar em isolamento profilático.

"Há um teste que é obrigatório que tem que ser feito a 24 horas do inicio do jogo. Seria às 21:00 horas da noite de sábado. Se fizéssemos o teste em Lisboa só poderíamos ir para Braga no dia seguinte de manhã. Decidimos viajar na tarde de sábado e fazer o teste em Braga. Hoje fomos acordados, dizendo que havia um caso positivo de COVID-19. Esse caso foi imediatamente isolado" anunciou o dirigente em conferência de imprensa.

"É um guarda-redes. Temos três que podem ser utilizados. O quarto está lesionado. Trouxemos os três que podem ser utilizados. Mais tarde fomos informados que outro guarda-redes não podia estar no jogo porque foi decidido pelo delegado regional de saúde de Braga que não podia jogar. Este jogador foi o André Moreira, que teve o teste negativo. Hoje o Belenenses vai solicitar autorização para inscrever um outro jogador porque só temos um guarda-redes disponível", indicou.

O dirigente esclareceu ainda que o guarda-redes André Moreira não jogou por decisão da DGS apesar de ter testado negativo.

"O André Moreira testou negativo. Foi-lhe decretado isolamento profilático. Todos cumprimos o que tínhamos que cumprir. O caso que deu positivo foi isolado e o outro caso de isolamento profilático também foi cumprido", finalizou.

Já antes, o médico do clube havia feito uma pequena declaração na qual confirmava que um jogador havia testado positivo para COVID-19 e, por isso, foi afastado. Por precaução, e segundo avançou o médico, um outro jogador foi também colocado em isolamento.