Ivo Vieira: "O objetivo da Europa estava muito difícil. É possível matematicamente mas não vamos sonhar com coisas ridículas"

Veríssimo: "O jogo na 1ª parte foi dividido. Ao intervalo fizemos algumas correções. Fomos eficazes e acabámos por ganhar com justiça" As declarações de Nélson Veríssimo, na <em>flash interview</em> da BTV, depois da vitória do Benfica sobre o Vitória de Guimarães (1-0), na 32ª jornada da Liga

O jogo

"Foi um jogo bem disputado. Houve dois golos e poderia ter havido mais, provavelmente para o lado do Vitória, principalmente pelo que fez na 1ª parte. O Benfica foi mais eficaz, conseguiu o golo. Na 2ª parte, o Benfica entrou confortável e nos últimos 20, 30 minutos crescemos novamente e tentámos chegar à baliza.

Foi a qualidade de execução que fez a diferença nos golos. Tivemos três ou quatro oportunidades e o Benfica também, mas o Benfica marcou."

O Vitória muito dificilmente ficará nos lugares europeus

"Tivemos uma época difícil, vamos com 13 meses de trabalho, não é fácil. Não era hábito nos jogadores nem no treinador. Houve muito desgaste com esta pandemia, não é desculpa, mas fez prolongar a época. O objetivo da Europa estava muito difícil e mais complicado ficou hoje. É possível matematicamente mas não vamos sonhar com coisas ridículas, porque é uma possibilidade muito remota mesmo. O objetivo principal não foi conseguido. Assumo a responsalidade na Liga, tínhamos de fazer muito mais do que fizemos."