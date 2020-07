Já há data e hora para o Benfica - Sporting da última jornada. Que vai ser ao mesmo tempo que o Sp. Braga - FC Porto

A luta pelo 3.º lugar (que até pode ficar já resolvida nesta jornada) e pela permanência na 1.ª Liga já têm dia e hora para acontecer. Assim, o dérbi Benfica-Sporting e o Sp.Braga-FC Porto vão jogar-se sábado às 21h15, de acordo com a Liga, que publicou esta segunda-feira os horários da 34.ª e última jornada do campeonato.

Já as equipas que lutam no fundo da tabela terão o seu destino resolvido no domingo, com jogos às 19h30.

A 34.ª jornada arranca na sexta-feira com o Santa Clara - V. Guimarães, às 19h, e o Gil Vicente - Paços de Ferreira, às 21h15.

Jornada 34

Sexta-feira, 24 de julho

Santa Clara – Vitória SC, 19h00 – Sport TV

Gil Vicente FC – FC Paços de Ferreira, 21h15 – Sport TV

Sábado, 25 de julho

Marítimo M. – FC Famalicão, 19h00 – Sport TV

Boavista FC – Rio Ave FC, 19h00 – Sport TV

SL Benfica – Sporting CP, 21h15 – BTV

SC Braga – FC Porto, 21h15 – Sport TV

Domingo, 26 de julho

Portimonense – CD Aves, 19h30 – Sport TV

Vitória FC – Belenenses SAD, 19h30 – Sport TV

Moreirense FC – CD Tondela, 19h30 – Sport TV