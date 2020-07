O pre-match do Aves-Benfica: sem autocarro, cadeados arrombados, balneários sujos, polícia de piquete ao gerador

O Desportivo das Aves - Benfica esteve para não se realizar, depois de a SAD dos avenses ter anunciado que não tinha o seguro pago, o que violaria o regulamento da Liga. Com a ajuda do clube, e sobretudo do presidente António Freitas, arranjou-se o dinheiro necessário para o pagamento da apólice e os imprescindíveis testes à covid-19 foram realizados no pavilhão na segunda-feira – a partir desse momento, estava dobrado o cabo dos trabalhos.

Mas, depois, foi acontecendo o impensável: os médicos foram despedidos por telefone; as chaves do autocarro da equipa não se encontravam em parte alguma — e os representantes da SAD, o presidente Wei Zhao e a assessora Estrela Costa, não se mostraram disponíveis — e os jogadores foram obrigados a viajar a pé, em viatura própria ou de táxi para o estádio; estádio esse cujas portas se encontravam fechadas com cadeado, o que forçou o advogado do clube a pedir uma autorização a um juiz que a passou em tempo útil de a GNR chegar e – não há outra forma de o escrever– rebentar as fechaduras.

Os episódios surreais não ficaram por aqui.

Segundo contam à Tribuna Expresso, os dois balneários encontravam-se sujos, o que no caso do Benfica não é preocupante, pois o staff dos encarnados tratou da limpeza; já a cabine dos avenses foi limpa pelos atletas do Desportivo das Aves. Por outro lado, o clube da Vila das Aves também se apresentou sem assessor de imprensa, uma tarefa que está a ser cumprida por um funcionário do emblema; e, por fim, regista-se a presença de um polícia de piquete junto ao gerador, para prevenir azares inesperados - como a quebra da luz.

E é assim, neste contexto inimaginável, que se realiza um dos jogos da penúltima jornada da Liga Portuguesa.