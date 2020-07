Pai de jogador ameaçou responsáveis do Estrela com uma arma para conseguir desvincular o filho

Um homem de 43 anos invadiu as instalações do Estrela da Amadora exigindo a carta de desvinculação do filho menor, que jogava nas escolinhas do clube. Mesmo nas camadas jovens, para poder inscrever um jogador num clube, é necessário que o anterior o liberte. Problema: o rapaz tinha mensalidades em atraso, havia despesas com a desvinculação e os responsáveis do clube exigiram o pagamento da quantia - não mais de cem euros, segundo uma fonte policial - para assinarem a carta de desvinculação.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, perante a recusa dos responsáveis, o pai do menor "ameaçou as vítimas com uma arma de fogo, obrigando-as a refugiarem-se numa sala, o que não o impediu de desferir pontapés e murros na porta da mesma, provocando a quebra do vidro respetivo". A arma, ilegal, é 6.35 mm transformada, estava carregada e foi apreendida pela polícia,

Uma fonte do clube confirma ao Expresso o episódio "chato", mas ressalva que "não foram disparados tiros e não houve quaisquer agressões".

O incidente ocorreu em dezembro do ano passado e o suspeito fugiu assim que se apercebeu que as vítimas tinham chamado a polícia. Só agora, seis meses depois, foi detido pela polícia. Vai ser presente hoje a um juiz para aplicação das medidas de coação. Não tem cadastro mas, tendo em conta o que aconteceu, a polícia "irá prosseguir a investigação, visando apurar a eventual participação do ora detido em outros crimes idênticos". .

A carta de desvinculação não chegou a ser passada.