Aqui estão os 22 jogadores para o Benfica - Sporting de fim de campeonato

Para o Benfica, este é apenas um dérbi em que se joga o nome; para o Sporting, há algo mais em jogo: o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. E aqui estão os nomes escolhidos por Veríssimo e por Rúben Amorim para o jogo que se disputa às 21h15, no Estádio da Luz, e que encerra a Liga para ambas as equipas - o Benfica ainda disputará a Taça de Portugal a 1 de agosto, com o FC Porto.

BENFICA: Vlachodimos, Tomás Tavares, Jardel, Rúben Dias e André Almeida; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi; Chiquinho e Seferovic.

SPORTING: Max; Eduardo Quaresma, Coates e Acuña; Ristovski, Wendel, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Plata, Sporar e Jovane.

